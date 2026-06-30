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Hace 47 minutos

Terremotos en Venezuela: morgue de Caracas entrega los cuerpos de 160 niños a sus familiares

La identificación y entrega de las víctimas por parte de los tanatorios se ha agilizado debido a que los recintos están desbordados por la cantidad de cuerpos que llegan cada hora.

Foto RFI



En medio de un dolor indescriptible, la morgue de Bello Monte, en la ciudad de Caracas, Venezuela, comenzó a entregar a sus familiares  los cuerpos de 160 niños, niñas y adolescentes muertos durante los devastadores terremotos del último miércoles.

Decenas de familias llegan al tanatorio a la espera de identificar y retirar a sus seres queridos. Sin lugar a dudas, la pérdida de menores de edad es uno de los hechos más dolorosos de la catástrofe, que ha conmocionado a Venezuela y a todo el mundo.

MORGUES DESBORDADAS

La identificación y entrega de las víctimas por parte de las morgues se ha agilizado debido a que los recintos están desbordados por la cantidad de cuerpos que llegan cada hora. Mientras tanto, la tierra sigue temblando; se han registrado más de 500 réplicas.

Las brigadas de rescate nacionales e internacionales siguen trabajando contra el tiempo entre toneladas de escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes; los  movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5 derrumbaron decenas de edificios.


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