Machado denuncia que régimen le impide volver a Venezuela y ayudar a víctimas del terremoto

María Corina Machado denunció que el Gobierno de Delcy Rodríguez busca impedir su ingreso al país en medio de la crisis humanitaria que vive, tras el doble terremoto que azotó Venezuela el miércoles pasado que dejó cientos de muertos y heridos.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la lideresa de la oposición dijo que el régimen chavista “quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar" a las víctimas que han dejado los potentes sismos.

SUFRIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Desde la capital panameña, hasta donde llegó para luego dirigirse a su país, calificó la situación de Venezuela como una verdadera "catástrofe" y criticó el cierre del espacio aéreo comercial que está frenando la llegada de la ayuda internacional.

Señaló también que su regreso es prioridad ante el sufrimiento de la población. “Quiero volver para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”, afirmó.