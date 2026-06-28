Arabia Saudita: 14 personas fallecieron al estrellarse helicóptero de una empresa petrolera

Esta mañana, 14 personas murieron al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera Aramco, en Ras Tanura, la costa oriental de Arabia Saudita.

Una fuente oficial del Ministerio de Energía informó que todos los fallecidos son de nacionalidad saudí. Hasta el momento, la empresa Aramco no ha reaccionado ante este suceso.

CAUSA DEL ACCIDENTE

El Gobierno inició una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.

El accidente se registró en la localidad de Ras Tanura, donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar, y alberga la refinería más grande de Arabia Saudita.