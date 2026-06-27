Papa León XIV pide solidaridad internacional con Venezuela tras devastadores terremotos

El Sumo Pontífice expresó pidió apoyo de la comunidad internacional y anunció una ayuda inicial de 100 000 euros por parte del Vaticano para atender a los damnificados.

El papa León XIV manifestó este sábado su solidaridad con el pueblo venezolano afectado por los fuertes terremotos registrados en los últimos días y exhortó a la comunidad internacional a brindar apoyo a la nación sudamericana. El mensaje fue pronunciado al término del consistorio de cardenales celebrado en el Vaticano.

Durante su intervención, el Santo Padre expresó su cercanía, tanto a título personal como en nombre del Colegio Cardenalicio, con las personas afectadas por la tragedia. Asimismo, aseguró sus oraciones por las víctimas, sus familiares y todos aquellos que sufren las consecuencias de los sismos, además de encomendar a quienes participan en las labores de rescate y asistencia.

León XIV hizo un llamado para que no falte la solidaridad internacional con Venezuela, país que enfrenta una grave emergencia tras el doble terremoto ocurrido el miércoles. De acuerdo con las autoridades venezolanas, el desastre ha dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales, mientras continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros.

PRIMERA AYUDA ECONÓMICA

Como muestra de apoyo, el Vaticano informó que el Sumo Pontífice dispuso el envío de una primera ayuda económica de 100 000 euros, a través de la Limosnería Apostólica, destinada a cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados y respaldar las acciones de asistencia humanitaria en las zonas afectadas en Venezuela.