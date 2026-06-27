Terremoto de magnitud 6.1 se registró este sábado en el noreste de Afganistán

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este sábado la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, y se dejó sentir en varias provincias vecinas y en la capital, Kabul, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños, según informaron las autoridades locales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el sismo se produjo aproximadamente a las 18:05 hora local (13:35 GMT) a una profundidad de 199 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm, ubicado en una región sísmicamente activa de la cordillera del Hindu Kush.

Mohammad Akbar Akbari, director de Gestión de Desastres de la provincia de Badakhshan, declaró a la agencia EFE que "el terremoto fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias". De acuerdo al funcionario, "según los informes que hemos recibido hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas de Badakhshan", manifestó.

Sin daños significativos

Las autoridades de facto talibanes afirmaron que las evaluaciones iniciales no indicaban ningún impacto significativo en las zonas afectadas por el movimiento sísmico, según reportaron los medios locales.

Temblor se sintió en Pakistán e India

El sismo también se sintió en zonas del vecino Pakistán, incluida la capital, Islamabad, y en el norte de la India, donde las autoridades de ambos países no han reportado daños hasta el momento. La provincia de Badakhshan, situada a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, es una de las provincias de Afganistán más propensas a los terremotos, con actividad sísmica frecuente que la convierte en epicentro recurrente de movimientos telúricos en el país.