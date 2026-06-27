Trump presenta nuevo pasaporte con su foto por los 250 años de independencia de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un nuevo pasaporte conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia del país que incluye su retrato, una decisión inédita para un mandatario en funciones. Trump dio a conocer el diseño a través de su red social Truth Social, donde mostró el interior del documento acompañado de un mensaje dirigido a quienes ingresen al país: "¡Bienvenido, pero pórtate bien!", según publicó el propio mandatario.

El diseño muestra al presidente con gesto serio, sentado detrás de su escritorio y acompañado de su firma. Detrás de su retrato aparece el texto de la Declaración de Independencia, mientras que otra de las páginas incluye una ilustración de los Padres Fundadores firmando el histórico documento de 1776 junto con la leyenda "Estados Unidos de América 250". La Casa Blanca difundió imágenes del nuevo documento bajo el nombre de "Pasaporte Patriota".

Distribución de documento

El documento, de edición limitada, será distribuido a ciudadanos estadounidenses que soliciten un pasaporte durante el periodo de lanzamiento. La iniciativa forma parte de las celebraciones rumbo al 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos conmemorará dos siglos y medio de su independencia. Hasta ahora, ningún presidente estadounidense en funciones había aparecido en un pasaporte oficial del país, lo que convierte a esta edición en un hecho sin precedentes.

Disponibilidad y antecedentes

De acuerdo con información difundida previamente por el Departamento de Estado, el nuevo diseño estará disponible para cualquier ciudadano estadounidense que solicite un pasaporte durante la fase de implementación, siempre que existan ejemplares disponibles.

El lanzamiento forma parte de una serie de iniciativas del mandatario para dejar su sello en distintos símbolos nacionales, incluyendo la incorporación de su firma en futuros billetes estadounidenses, otra medida inédita para un presidente en ejercicio. La presentación ocurre en medio de una política migratoria más estricta impulsada por la administración Trump.