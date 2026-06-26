Avioneta se estrella contra un edificio en China: se desconoce si hay heridos o fallecidos

Esta mañana, una avioneta se estrelló contra el China Zun, el edificio más alto de la ciudad de Pekín, la capital de China; hasta el momento se desconocen las causas del suceso.

La torre se ubica en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang. El moderno rascacielos muestra un agujero en su fachada acristalada.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre el incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial.

Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.