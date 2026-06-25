Terremotos en Venezuela: Papa León XIV entrega 100 000 euros para atender necesidades de damnificados

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, entregó 100 000 euros a Venezuela para ayudar a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país la tarde de ayer, dejando cientos de damnificados.

El donativo, dispuesto por el pontífice tras dialogar con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega, se canalizará a través de entidades eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población.

PIDEN DONAR VIVIERES

Las iglesias en todo Venezuela no cierran sus puertas desde ayer, tras los terremotos, para acoger a las cientos de familias que han perdido sus hogares. Están haciendo ollas comunes para alimentar a los damnificados; piden donar víveres.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, ha confirmado hasta el momento 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron el país; se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.