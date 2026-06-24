Terremoto de magnitud 6,9 remece Japón y activa monitoreo en el Pacífico

El sismo se registró frente a las costas de Iwate y fue percibido con fuerza en varias regiones del país, incluida Tokio. Las autoridades descartaron una alerta de tsunami y evalúan posibles daños.

Un terremoto de magnitud 6,9 remeció este jueves el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió frente a las costas de la prefectura de Iwate a una profundidad aproximada de 50 kilómetros y se sintió con intensidad en diversas zonas del país, incluida la capital, Tokio.

De acuerdo con las autoridades japonesas, algunas localidades de la prefectura de Aomori alcanzaron el nivel 6 en la escala sísmica japonesa de siete grados, utilizada para medir la intensidad de las sacudidas en la superficie. Pese a la magnitud del evento, no se emitió una alerta de tsunami tras las primeras evaluaciones.

Tras el fuerte temblor, los servicios del tren bala Shinkansen fueron suspendidos de manera preventiva mientras se realizaban inspecciones en la infraestructura. Asimismo, equipos especializados iniciaron verificaciones en las instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori para descartar cualquier anomalía derivada del movimiento sísmico.

NO HAY REPORTE DE VÍCTIMAS

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños de consideración. Japón, ubicado sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, registra frecuentes terremotos debido a su intensa actividad tectónica, por lo que cuenta con estrictas normas de construcción e infraestructura diseñadas para resistir fuertes sismos.