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Terremoto de magnitud 7,5 sacude Venezuela

El potente movimiento telúrico remeció Caracas y otras ciudades del país. Autoridades reportan daños estructurales en diversas zonas.

Terremoto de magnitud 7,5 sacude Venezuela

El potente movimiento telúrico remeció Caracas y otras ciudades del país. Autoridades reportan daños estructurales en diversas zonas.




Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este miércoles la costa central de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se registró a las 18:04 hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de la localidad de Morón y una profundidad de 10 kilómetros, provocando alarma entre la población y siendo percibido con fuerza en Caracas y otras ciudades del país.

Tras el fuerte movimiento telúrico, se reportaron escenas de pánico en distintos puntos de la capital venezolana. Decenas de personas evacuaron edificios, oficinas y centros comerciales como medida de prevención, mientras que las comunicaciones presentaron algunas interrupciones. Además, medios locales informaron de daños en diversas estructuras y de varios heridos en la ciudad de Guatire, en el estado Miranda.

El sismo también se sintió en zonas de Colombia y estuvo seguido por varias réplicas. Como medida de precaución, el Servicio Nacional del Clima de San Juan, en Puerto Rico, emitió una alerta de tsunami por posibles corrientes y oleaje peligrosos. Asimismo, se advirtió sobre una amenaza potencial para las costas de Venezuela, Aruba y Bonaire. En contraste, las autoridades colombianas descartaron cualquier riesgo de tsunami para su litoral caribeño.

EVALÚAN DAÑOS

Hasta el momento, las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños y no han ofrecido un balance oficial de víctimas o afectaciones materiales. Los organismos de emergencia permanecen desplegados en las zonas más impactadas, mientras la población sigue atenta a las recomendaciones de seguridad ante posibles réplicas del terremoto.

 


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