Falsos compradores asaltan a vendedor de figuritas del mundial: Le dispararon cuatro veces

Un vendedor de figuritas del álbum Panini fue asaltado por sujetos en Chile. Se hicieron pasar por compradores. El hombre, de 33 años, estaba acompañado de su esposa y su hijo al momento del ataque.

Los asaltantes contactaron a la víctima a través de Instagram y lo citaron en un punto específico de la ciudad de Santiago. El comerciante no sospechaba que los supuestos compradores solo buscaban quitarle las figuritas.

BUEN NEGOCIO

El vendedor se enfrentó a los ladrones, se generó un fuerte forcejeo, los atacantes dispararon cuatro veces al comerciante, las balas impactaron en el suelo, la familia de la víctima gritaba aterrorizada.

Los delincuentes solo lograron llevarse la billetera del comerciante, que había llevado cuatro cajas con figuritas del mundial pensando que iba a realizar un buen negocio; la policía investiga el caso.