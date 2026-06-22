Bolivia: Policías y militares desbloquean carreteras tras decretarse estado de excepción

Luego de que el Gobierno boliviano decretara ayer el estado de excepción, policías y militares comenzaron a desbloquear las vías que desde inicios de mayo fueron clausuradas por miembros de sindicatos, que exigían que baje el precio de los combustibles y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En distintos puntos del país, los agentes salieron desde temprano de sus dependencias para empezar a retirar las piedras, bloques de concreto y montículos de tierra colocados por los manifestantes, que minutos antes se habían retirado de los alrededores de las carreteras, por lo que no hubo enfrentamientos.

PUERTAS ABIERTAS AL DIÁLOGO

Se conoció que hasta el momento los operativos se desarrollan sin problemas, y en medio de los aplausos de los pobladores y los camioneros que rápidamente continuaron su recorrido. Se reanudó el tránsito en las carreteras de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, entre otras importantes ciudades.

Al respecto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que todo se desarrolla sin inconvenientes y que el Gobierno mantiene "las puertas abiertas al diálogo" con los sectores en protesta, cuyos bloqueos de carreteras, que se iniciaron el pasado 6 de mayo, afectaron a miles de personas.