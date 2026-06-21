Impactantes imágenes: voraz incendio arrasa un resort de lujo en República Dominicana

Un incendio arrasó, la tarde de ayer, gran parte de uno de los destinos turísticos más visitados de República Dominicana, el resort Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe. El siniestro dejó una persona fallecida, seis heridos leves y más de 1.700 evacuados.

La víctima es una turista italiana de 46 años, que perdió la vida durante la emergencia. La mujer sufrió una crisis respiratoria cuando se dirigía a la playa, junto con otros huéspedes y trabajadores del complejo turístico como medida de precaución.

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

El incendio se propagó rápidamente por varias áreas del exclusivo establecimiento, generando momentos de angustia entre cientos de visitantes. Las enormes columnas de humo negro eran visibles a varios kilómetros de distancia, así como intensas llamas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. Trascendió que una comisión técnica especializada, con profesionales extranjeros, se encargará de determinar el origen del siniestro una vez concluyan las labores de evacuación y se confine el fuego.