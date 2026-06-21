Al menos dos muertos y treinta heridos, varios de ellos graves, deja choque de trenes en Inglaterra

La colisión de dos trenes, la tarde de ayer, cerca de Bedford (centro de Inglaterra), ha dejado al menos dos personas fallecidas y unos treinta heridos, varios de ellos graves, que están siendo atendidos por diversos servicios de emergencia.

La Policía Británica de Transporte informó en un comunicado que, debido a la colisión de dos trenes en una vía ferroviaria de la localidad de Bedford, se suspendieron temporalmente las rutas hacia el norte de Londres. Indican que investigan el accidente.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Al respecto, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en la red social X que “Mis pensamientos están con las familias de las personas que, lamentablemente, han perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos".

Se cree que un primer tren que salió de la zona Corby, en Bedford, con dirección a la estación londinense de St. Pancras, se detuvo por un fallo en el sistema de seguridad y que, luego, el segundo convoy colisionó con su parte trasera.