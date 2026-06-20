Ecuador: cabecilla de banda criminal fue asesinado a balazos en el aeropuerto de Guayaquil

El cabecilla de una banda criminal fue asesinado anoche en la puerta de llegadas internacionales del aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, por dos sicarios de 15 años; en el ataque, dos personas resultaron heridas.

Los asesinados aparentaban ser dos adolescentes que aguardaban la llegada de un familiar; al identificar a la víctima, sacaron rápidamente sus armas y le dispararon a corta distancia; fueron al menos seis balazos.

MINEROS ILEGALES

El fallecido es Carlos Suástegui supuesto cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros. La organización delincuencial se dedicaba al secuestro y extorsión de mineros ilegales y empresarios.

El hombre habría sido asesinado por bandas rivales con las que se disputan el cobro de cupos a los mineros ilegales, tanto para permitirles seguir operando y por brindarles seguridad. Las autoridades investigan el caso.