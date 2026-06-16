Uruguay propone otorgar un día de licencia laboral remunerada por la muerte de una mascota

El proyecto busca adaptar la legislación laboral a los nuevos vínculos entre las personas y sus mascotas.

Un proyecto de ley presentado en el Parlamento de Uruguay propone que la muerte de una mascota pueda ser considerada una causa válida para ausentarse del centro de trabajo.

La iniciativa plantea otorgar un día hábil de licencia remunerada a los trabajadores que enfrenten la pérdida de un animal que se encuentre bajo su cuidado.

Esta medida busca adaptarse a los cambios sociales y reconocer la importancia que tienen las mascotas en la vida de las personas, así como el impacto emocional que su fallecimiento puede generar en millones de familias.

DUELO POR UNA MASCOTA

La medida fue propuesta por el diputado uruguayo Luis Marcelo Pérez, del Partido Colorado, quien destacó que la iniciativa busca reconocer la importancia de las mascotas en la vida de las personas y brindar apoyo emocional a quienes afronten este tipo de pérdidas.

Asimismo, el proyecto establece que este beneficio solo podrá utilizarse una vez al año y estará sujeto a la presentación de un certificado emitido por un médico veterinario. Además, la licencia deberá hacerse efectiva dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la documentación correspondiente.

FALTA APROBACIÓN

Por otro lado, este proyecto deberá ser evaluado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. De prosperar la iniciativa, Uruguay se convertiría en uno de los primeros países de la región en reconocer legalmente el duelo por la pérdida de una mascota.