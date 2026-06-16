Tras la muerte del 'Niño Guerrero’, el sanguinario 'Petrica' sería el nuevo jefe del Tren de Aragua

La muerte de Héctor Guerrero, alias 'Niño Guerrero', tras un operativo militar conjunto entre Estados Unidos y Venezuela, pone en un momento crítico al Tren de Aragua, organización criminal que durante la última década se expandió por toda América.

Tras la desaparición del cabecilla, uno de los nombres que más fuerza cobra para reemplazarlo en la dirección de la banda es Yohan Romero, alias 'Petrica', señalado por informes de inteligencia como uno de los colaboradores más cercanos a 'Niño Guerrero'.

CÉLULAS CRIMINALES

Su cercanía con el fallecido delincuente le permitió consolidar su influencia dentro de la organización y tener vínculos con las células criminales que operan fuera de Venezuela. Tiene un perfil menos mediático que el de otros integrantes, informa Perú 21.

Esto le ha permitido mantenerse lejos de los reflectores mientras fortalecía su posición dentro de la estructura criminal. Autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de US$ 4 millones por información que permita la captura de ‘Johan Petrica'.

VENEZUELA Y GUYANA

Es acusado de conspiración para cometer crimen organizado transnacional, narcotráfico, trata de personas, sicariato, secuestro y el lavado de dinero; se sospecha que está escondido, desde hace varios meses, en la frontera entre Venezuela y Guyana.

Su camino hacia el liderazgo no estaría asegurado. Inteligencia norteamericana advierte que la desaparición de 'Niño Guerrero' podría desencadenar disputas internas entre facciones que buscan controlar la organización y sus millonarios ingresos.