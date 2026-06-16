Avión militar estadounidense se estrella minutos después de despegar: ocho tripulantes murieron

La tragedia se registró durante una misión de prueba. Los ocho tripulantes de un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murieron luego que la nave se estrellara poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California.

El accidente, ocurrido al mediodía de ayer, provocó una columna de humo negro que pudo verse desde distintos puntos de la base militar, ubicada en el condado de Kern, equipos médicos y de rescate acudieron a la zona para atender la emergencia.

CAPACIDAD OPERATIVA

Trascendió que el avión participaba en una misión vinculada al programa de modernización de los sistemas de radar de la flota, una propuesta desarrollada para conservar la capacidad operativa de estos bombarderos de largo alcance.

Se conoció que la tripulación no estaba conformada solo por personal militar, sino que incluía a efectivos de las Fuerzas Armadas, especialistas en inteligencia, empleados civiles del gobierno y contratistas que participaban en las pruebas técnicas.