China impulsará la gobernanza mundial en materia de derechos humanos

China publicó recientemente su plan de acción nacional sobre los derechos humanos, el cual establece que, durante los próximos cinco años, impulsará activamente la gobernanza mundial en esa materia.

Para lograrlo, el país promoverá la mejora de la gobernanza mundial en materia de los derechos humanos y llevará a cabo un diálogo, además de la cooperación internacional eficaz en este ámbito. Asimismo, participará activamente en los asuntos de derechos humanos en las Naciones Unidas e impulsará la labor de revisión del cumplimiento de los tratados al respecto.

Durante los últimos 60 años, el compromiso de China con los derechos humanos se ha extendido a nivel mundial. Beijing ha prometido más de 53 mil millones de dólares estadounidenses para apoyar a las naciones africanas, ha ampliado el acceso con arancel cero para los países socios y ha ayudado a construir más de 130 centros médicos.