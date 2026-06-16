Fallece Anne Schedeen, recordada actriz que dio vida a Kate Tanner en la serie ALF

La intérprete estadounidense murió a los 77 años, según confirmó su familia, dejando un importante legado en la televisión y el cariño de varias generaciones de seguidores.

La actriz Anne Schedeen, reconocida mundialmente por interpretar a Kate Tanner en la exitosa serie ALF, falleció a los 77 años. La noticia fue confirmada por sus familiares mediante una publicación en redes sociales, en la que destacaron su creatividad, sentido del humor y el profundo amor que sentía por su familia y amigos. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Su representante de muchos años, Tom Markley, también lamentó la partida de la artista y la describió como una persona única y una verdadera apasionada por su profesión. En el mensaje difundido por sus seres queridos, resaltaron que su legado permanecerá vivo a través de sus obras, recuerdos y la alegría que transmitió a quienes la conocieron.

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Anne Schedeen inició su carrera artística desde muy pequeña y participó en numerosas producciones de televisión. A lo largo de más de cuatro décadas formó parte de series como The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, Cheers, Magnum P.I. y Murder, She Wrote, consolidando una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento.

BRILLÓ EN LA TELEVISIÓN

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue el de Kate Tanner en ALF, la popular comedia emitida entre 1986 y 1990, donde interpretó a la madre de la familia que acogía a un simpático extraterrestre llegado del planeta Melmac. La actriz deja a su esposo Christopher Barrett, su hija Taylor Barrett y una amplia comunidad de admiradores que la recuerdan como una de las figuras más queridas de la televisión de los años ochenta.