Donald Trump confirma muerte del líder del Tren de Aragua: EEUU atacó su refugio en Venezuela

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del delincuente Héctor Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", de 42 años, líder de la sanguinaria organización criminal venezolana "El Tren de Aragua".

Mediante un mensaje en su cuenta de Truth Social, informó que el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó, en coordinación con el gobierno venezolano, un "ataque cinético rápido y letal”, que acabó con la vida del delincuente.

LOS ENVIAREMOS AL INFIERNO

Como muestra de la ofensiva, mostró imágenes de la destrucción de una vivienda, la cual sería el refugio del asesino. Recordó que al inicio de su Gobierno (enero del 2025), tomó acciones inmediatas contra la banda criminal.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen", sostuvo en su red social.