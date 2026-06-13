Donald Trump anuncia la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, cabecilla del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos aseguró que el jefe de la organización criminal fue abatido en una operación del Comando Sur coordinada con autoridades venezolanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, considerado el máximo líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Según afirmó, el operativo fue ejecutado por el Comando Sur estadounidense y contó con el apoyo de autoridades de Venezuela.

A través de un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario señaló que la operación consistió en un "ataque rápido y letal" dirigido contra quien calificó como el cabecilla de una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Además, sostuvo que la acción forma parte de la estrategia de su administración para combatir a los grupos catalogados como organizaciones terroristas.

Trump también destacó que el operativo se realizó en coordinación con las autoridades venezolanas y aseguró que, tras esta intervención, el Tren de Aragua ya no contará con refugios seguros en ese país. Asimismo, reiteró su compromiso de perseguir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

NO HAY MAYORES DETALLES

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en Venezuela y vinculada a delitos como homicidio, extorsión, secuestro, trata de personas y tráfico de drogas. Hasta el momento del anuncio, no se habían difundido detalles oficiales sobre el lugar ni la fecha exacta de la operación, mientras que diversas autoridades estadounidenses mantenían reserva sobre el procedimiento.