¡Emotivo encuentro! Papa León XIV bendice a niño chiclayano que enfrenta el cáncer en España

El Santo Padre se acercó a Mathias para saludarlo y brindarle una bendición, un gesto que emocionó a su familia y a quienes siguen de cerca su proceso de recuperación.

Con una sonrisa y un mensaje de esperanza, Mathias, un niño peruano que enfrenta una lucha contra el cáncer, recibió la bendición del papa León XIV durante una actividad multitudinaria realizada en el estadio Estadio Santiago Bernabéu, en España.

El menor, natural de Chiclayo, asistió al evento acompañado de su madre, Anabel, y portando un cartel con el mensaje: “Desde Chiclayo, Perú. Seguimos creyendo en los milagros”. Durante la jornada, el Santo Padre se acercó a Mathias para saludarlo y brindarle una bendición, un gesto que emocionó a su familia y a quienes siguen de cerca su proceso de recuperación.

Vestido con una camiseta con el nombre del futbolista Kylian Mbappé y una mascarilla del Hombre Araña, el menor participó activamente en el encuentro, demostrando entusiasmo y fortaleza pese a las dificultades derivadas de su enfermedad.

MOMENTO EMOTIVO

La familia destacó que este momento representa una fuente de motivación para continuar enfrentando el tratamiento con optimismo. Asimismo, señaló que la experiencia vivida en Madrid constituye un recuerdo especial que conservarán como símbolo de fe, esperanza y resiliencia.

La historia de Mathias ha generado numerosas muestras de apoyo y solidaridad, convirtiéndose en un mensaje de aliento para otros niños y familias que afrontan situaciones similares.