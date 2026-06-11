Papa León XIV: “No podemos creer en Jesucristo y promover la guerra, matar al inocente”

El papa León XIV señaló que quienes profesan la fe cristiana no pueden justificar las guerras ni permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano; fue durante una misa celebrada ayer en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España.

Ante el emblemático templo de Antoni Gaudí, el pontífice hizo un llamado a la paz y a la solidaridad con las víctimas de la violencia y la pobreza. También defendió, nuevamente, la acogida de migrantes y la atención a personas que sufren exclusión social.

CONCEPTO DE “GUERRA JUSTA”

“Queridos hermanos, no podemos creer en Jesucristo y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente, abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, manifestó el religioso en su homilía ante miles de personas.

Las declaraciones del Santo Padre se registran semanas después de que cuestionara públicamente el concepto de “guerra justa”, una teoría utilizada “con demasiada frecuencia” por algunos líderes políticos para justificar intervenciones militares.