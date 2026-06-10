Operación Tokio: desarticulan red financiera del Tren de Aragua que habría lavado US$85 millones en Chile

La Fiscalía investigan a una organización criminal que utilizó el sistema bancario y criptoactivos para blanquear dinero ilícito con el presunto apoyo de trabajadores del sector financiero.

La denominada “Operación Tokio” permitió a las autoridades chilenas desmantelar una estructura dedicada al lavado de activos que, según la investigación, movilizó alrededor de 85 millones de dólares entre 2022 y 2026. Como resultado del operativo, 14 de los 17 imputados quedaron con prisión preventiva por su presunta participación en una red ligada al Tren de Aragua.

Las pesquisas identificaron a dos personas relacionadas con entidades bancarias que habrían facilitado el ocultamiento y traslado de fondos obtenidos mediante actividades ilícitas. De acuerdo con la Fiscalía, uno de ellos habría creado productos financieros para dificultar el rastreo del dinero, mientras que la otra implicada estaría vinculada a labores operativas asociadas a extorsiones y explotación sexual.

Según los investigadores, el dinero provenía principalmente del cobro de extorsiones a comerciantes y propietarios de locales nocturnos. Posteriormente, los recursos eran transferidos a empresas fachada, fragmentados en múltiples cuentas y convertidos en criptoactivos para ser enviados a integrantes de la organización en el extranjero.

QUÍNTUPLE HOMICIDIO

La investigación se inició tras un quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en la comuna de Lampa en 2024, donde la policía halló un teléfono celular que permitió reconstruir la estructura de la organización. Además de las acciones judiciales contra los implicados, las autoridades chilenas dispusieron medidas administrativas y auditorías internas para fortalecer los controles y evitar que el sistema financiero sea utilizado por redes criminales.