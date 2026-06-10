Estados Unidos lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero militar en Ormuz

Washington afirmó que la operación se ejecutó en "legítima defensa" luego del presunto derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas iniciaron ataques contra objetivos en territorio iraní como respuesta al incidente registrado con un helicóptero militar AH-64 Apache en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Washington calificó la operación como una acción de "legítima defensa" y una respuesta proporcional a la supuesta agresión.

Según las autoridades estadounidenses, el helicóptero se estrelló tras ser derribado, aunque Irán no ha confirmado su participación en el hecho. El presidente Donald Trump había adelantado horas antes que su país respondería al ataque, mientras que el CENTCOM aseguró que la ofensiva fue ordenada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El Ejército estadounidense indicó además que los dos soldados que viajaban a bordo del Apache fueron rescatados con vida aproximadamente dos horas después del incidente. La escalada ocurre en un contexto de tensiones regionales y mientras continúan las conversaciones orientadas a alcanzar un eventual acuerdo de paz entre ambas naciones.

IRÁN ADVIERTE SOBRE ATAQUE

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió que las fuerzas extranjeras que se aproximen al territorio iraní enfrentan riesgos derivados de errores humanos, accidentes o posibles enfrentamientos armados. El nuevo episodio incrementa la incertidumbre en Medio Oriente en un momento de alta relevancia internacional.