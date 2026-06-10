NASA presenta a la tripulación de la misión Artemis III

La NASA presentó a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, programada para 2027 y considerada una etapa clave dentro del programa espacial que busca el regreso de astronautas a la Luna.

La tripulación estará conformada por Andre Douglas y Frank Rubio como especialistas de misión, el astronauta italiano Luca Parmitano como piloto y Randy Bresnik como comandante. El anuncio se realizó en el Centro Espacial Johnson, en Houston, con la participación de representantes de la NASA, Blue Origin y SpaceX.

Artemis III será una misión de prueba en órbita terrestre destinada a validar tecnologías, procedimientos y sistemas que serán utilizados en futuras misiones lunares. Entre sus principales objetivos figura evaluar la capacidad de la nave Orion para acoplarse con módulos desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

TIEMPO DE LA MISIÓN

La misión tendrá una duración aproximada de dos semanas y será la última gran prueba antes del previsto regreso de astronautas a la superficie lunar. Según la NASA, Artemis IV, programada para 2028, marcaría el retorno de seres humanos a la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972.

La agencia espacial estadounidense señaló que estas misiones forman parte de su estrategia para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y desarrollar las capacidades necesarias para futuras exploraciones tripuladas a Marte.