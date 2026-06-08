Cinco muertos y seis heridos deja balacera en restaurante de Ecuador: sería un ajuste de cuentas

Un ataque armado registrado la madrugada del domingo último dejó cinco muertos y seis heridos de gravedad en el municipio de Durán, en la provincia costera del Guayas, ubicada al suroeste de Ecuador.

Según testigos, cuatro sujetos vestidos de negro y con gorras llegaron en una moderna camioneta y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra gente que estaba en un local, para luego escapar.

AJUSTE DE CUENTAS

Las edades de los fallecidos –todos hombres– oscilan entre los 19 y los 30 años; de acuerdo con el reporte policial, no se descarta que el violento suceso sea un ajuste de cuentas entre delincuentes.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.