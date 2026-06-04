Bolivia: presentan propuesta de ley para facilitar que militares levanten los bloqueos de carreteras

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó una propuesta de ley para facilitar que los militares levanten los bloqueos de vías, que han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, en distintas ciudades del país.

El poder Ejecutivo se enfrenta desde hace más de un mes a violentas protestas y bloqueos de carreteras de campesinos y trabajadores, que pedían primero una salida a la crisis económica y ahora exigen la renuncia del mandatario.

El jefe de Estado reiteró en la víspera sus llamados al diálogo inmediato a los manifestantes, pero también busca la participación de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los bloqueos, lo que calificó como una acción "humanitaria".

ATENCIÓN MÉDICA

El severo desabastecimiento afecta sobre todo a La Paz, sede de gobierno, y la vecina El Alto, así como a otras regiones. Según el gobierno, hay siete fallecidos por no recibir atención médica oportuna debido al bloqueo de carreteras.

El gobierno de Paz Pereira denuncia que sectores de manifestantes buscan "alterar el orden democrático" y acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de incentivarlos.