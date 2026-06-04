Al menos dos muertos y tres heridos graves deja tiroteo tras ceremonia de graduación en EEUU

Una feroz balacera, tras una ceremonia de graduación, se registró la tarde de ayer en una escuela secundaria del norte de California, Estados Unidos. Dos adolescentes murieron y tres personas resultaron heridas.

El suceso ocurrió en el estacionamiento de la Fairfield High School; las víctimas mortales son dos muchachos de 18 años, que acababan de graduarse y festejaban con sus familiares y amigos el acontecimiento.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Mientras los heridos tienen 11, 20 y 25, respectivamente. Testigos refieren que el caos se apoderó del lugar en segundos; todos corrían en distintas direcciones tratando de ponerse a buen recaudo.

Trascendió que no hay ningún detenido o sospechoso por el suceso; la policía estudia las cámaras de seguridad para tratar de ubicar al responsable. Tampoco se han determinado las causas de la balacera.