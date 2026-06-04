Estudiantes en Chile convocan a paro nacional por recortes al presupuesto educativo

Estudiantes y profesores aseguran que las medidas planteadas por el Ejecutivo podrían generar mayores brechas en el acceso a la educación y afectar el desarrollo académico de miles de jóvenes.

El paro nacional convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) surge como una medida de protesta frente al recorte presupuestal destinado al sector Educación, anunciado por el presidente José Antonio Kast.

La movilización fue anunciada luego de que el mandatario realizara su primera rendición de cuentas ante el Congreso, donde presentó una política de austeridad que contempla ajustes en diversos sectores.

Entre los más afectados figuran educación, salud y transporte, áreas que el Gobierno busca reestructurar en contraste con las políticas impulsadas por administraciones anteriores.

ESTUDIANTES MARCHAN

Ante esta situación, los estudiantes, con el respaldo del Colegio de Profesores de Chile, convocaron una movilización hacia el Parlamento para expresar su rechazo a los recortes anunciados por el Gobierno. Asimismo, las organizaciones estudiantiles y docentes anunciaron la realización de un paro nacional para el 3 de junio

El inicio de las manifestaciones se daran desde la estación Baquedano del metro de Santiago y estarán desarrolladas bajo el lema de 'Por una educación al servicio del país'. "Frente a los proyectos que buscan la precarización de nuestros derechos y fortalecer un modelo hecho para los grandes grupos económicos, respondemos con organización, movilización y unidad" , indicaron.