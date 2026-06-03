Suecia busca frenar criminalidad juvenil: menores de 13 años podrán ser encarcelados

El Gobierno de Suecia, ante el alarmante aumento de balaceras, extorsiones y asesinatos perpetrados por bandas delictivas, aprobó un proyecto que reducirá la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años.

Actualmente, las autoridades penitenciarias avanzan con la remodelación de tres centros de reclusión destinados exclusivamente a los adolescentes más violentos, siendo la cárcel de Rosersberg uno de los complejos piloto.

MANO DE OBRA DELICTIVA

De acuerdo con las pautas del proyecto, la rutina diaria dentro de las prisiones estará enfocada de manera prioritaria en la educación obligatoria de los internos; también tendrán horas de esparcimiento y actividades físicas.

Debido a que la legislación eximía de sanciones penales a los menores de 15 años, las mafias los captaban como mano de obra delictiva, llegando incluso a reclutar niños de apenas 11 años para la ejecución de homicidios.