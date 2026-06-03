Balacera deja seis muertos en EEUU: según autoridades, incidente tendría un vínculo doméstico

Según primeras investigaciones, la tarde de ayer un sujeto disparó y mató a seis personas en la ciudad de Muscatine, estado de Iowa, en Estados Unidos (EEUU); tras la masacre, el hombre se suicidó.

Las autoridades informaron que las víctimas eran familiares del atacante y que el incidente tiene "un vínculo doméstico", sin especificar cuál. El suceso ocurrió en un edificio del centro de la ciudad.

FAMILIAS CONFLICTIVAS

Vecinos señalaron que eran personas conflictivas; se trata de dos hermanos con sus respectivas familias, que ocupaban dos departamentos en distintos pisos del edificio; revelan que peleaban a toda hora.

"La investigación sigue en curso. Los detectives están procesando las múltiples escenas del crimen y realizando entrevistas a los residentes", aseguraron las entidades de seguridad de Muscatine.