Francia: 416 detenidos dejan festejos por triunfo del PSG en la final de Champions League

Según la policía francesa, un total de 416 personas fueron detenidas -283 de ellas en París- tras los altercados durante los festejos por el triunfo del París Saint-Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones.

Las autoridades calificaron los incidentes de “inaceptables” y señalaron que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad con un traumatismo craneoencefálico en la ciudad de Agen.

Los disturbios se extendieron por quince ciudades, con enorme violencia en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble. En París, los altercados se multiplicaron y llegaron a bloquear parte del periférico.

PRIMERA CHAMPIONS

El año pasado, tras la primera Champions del club, los disturbios fueron más violentos: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, y hubo cerca de 500 detenciones solo en la capital.

Con este antecedente, las autoridades policiales desplegaron un dispositivo de seguridad especial, reforzado con 22,000 policías en las principales ciudades del país, 8,000 de ellos en París y su área metropolitana.