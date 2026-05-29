Bolivia: Gobierno no descarta el estado de excepción para hacer frente al bloqueo de carreteras

El ministro de la Presidencia, José Lupo, no descarta la declaración de un estado de excepción para hacer frente a los bloqueos de carreteras que mantienen a Bolivia paralizada desde hace 28 días, pero destaca que “es un instrumento más que será evaluado”.

Dijo también que el diálogo con los sectores en conflicto sigue siendo el plan A del Gobierno; por ello el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, tendrá garantías para asistir a la jornada de conversaciones convocada por la Conferencia Episcopal.

CONVERSACIONES

El diálogo comenzó la mañana de ayer y continúa hoy. El dirigente Argollo, con orden de aprehensión, es acusado de instigación pública a delinquir y terrorismo, por su papel en los cortes de carretera y en las protestas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La misma garantía fue ofrecida para que Vicente Salazar, líder de la Federación Campesina Túpac Kayari, otro de los grupos movilizados, pueda unirse a las conversaciones promovidas por la Iglesia Católica para tratar de terminar con la crisis social que vive el país.

PRESIONES DE ALIADOS

Ahora el Gobierno de Paz Pereira no solo enfrenta las presiones de los sectores sindicales que se han unido para pedir su renuncia, sino incluso de organizaciones consideradas aliadas políticas que exigen enfrentar los bloqueos de carreteras con mayor fuerza y energía.

Mientras tanto, persisten 66 puntos de bloqueo en todo el país, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), La Paz es la ciudad más afectada, con 21 cortes, seguida de Potosí (14) y Cochabamba (12), informa France 24.