Israel bombardeó una vivienda en Gaza: ataque dejó diez muertos, entre ellos cuatro niños

Según primeras informaciones, el Ejército israelí mató anoche a diez personas, entre ellas cuatro niños y un adolescente, en un bombardeo contra una vivienda ubicada en el centro de la ciudad de Gaza.

El ataque aéreo se registró en el barrio de Al Samar; entre los muertos hay dos niños de 12 años, uno de 13 y otro de 9 años, además de un adolescente de 17. También habría fallecido un miliciano de Hamás.

DOS TERRORISTAS

Horas después del letal ataque, el Ejército israelí señaló en un comunicado que el bombardeo tenía como objetivo “dos terroristas" del grupo extremista Hamás, escondidos en el norte de la Franja de Gaza.

La agencia palestina Wafa informó sobre el ataque, que ambulancias de la Media Luna Roja habían trasladado a siete muertos y 18 heridos a los hospitales Al Shifa y Al Hilal, que con las horas aumentaron a diez.