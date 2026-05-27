Conmoción en Bélgica: cuatro muertos y cinco heridos deja choque de tren con autobús escolar

Al menos dos niños figuran entre los cuatro fallecidos tras el choque de un minibús escolar con un tren. El autobús habría atravesado por error una barrera en un paso a nivel; el suceso se registró al norte de Bélgica.

Los menores se dirigían a su escuela, la mañana de ayer, en la localidad de Buggenhout cuando el bus en el que viajaban fue impactado por el tren. La unidad quedó volcada sobre su costado junto a la vía férrea.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Entre las víctimas mortales se encuentran dos alumnos de 12 y 15 años, así como un monitor de 27 años y el conductor del autobús, de 49. También, cinco niños, de distintas edades, resultaron heridos de gravedad.

Si bien la indagación del Ministerio de Educación de Flandes está en su etapa inicial, se conoció que las barreras del paso a nivel estaban bajas y que la señal de advertencia roja estaba operativa en el momento de la colisión.