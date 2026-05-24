EEUU: un muerto y un herido grave deja intensa balacera en alrededores de la Casa Blanca

Esta tarde, agentes del Servicio Secreto de EEUU abatieron a tiros a un sujeto que se acercó a un puesto de control cercano a la Casa Blanca y disparó contra los policías.

El incidente ocurrió frente al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial; muchos trabajadores en ese momento se retiraban a sus casas.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron a los disparos abaleando al hombre, que fue llevado a un hospital, pero murió en el camino. Su identidad no fue revelada.

CAUSAS DEL ATAQUE

Durante el intenso tiroteo, un transeúnte resultó herido de gravedad. Ninguno de los agentes involucrados en el incidente fue afectado. Se desconocen las causas del ataque.

Al momento del incidente, el presidente estadounidense se encontraba en la Casa Blanca, según confirmó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto.