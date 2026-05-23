Policías se enfrentan con manifestantes en Bolivia: tratan de desbloquear vías tomadas hace tres semanas

Esta tarde, policías bolivianos se enfrentaron con manifestantes para liberar las carreteras y permitir el paso a la ciudad de La Paz; decenas de camiones con alimentos, medicinas y combustible están varados desde hace tres semanas.

Los agentes lanzaron gases lacrimógenos cuando los manifestantes intentaron retomar puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la vía hacia Oruro (sur). Según se conoció, registraron heridos leves en ambos bandos.

RENUNCIA DEL PRESIDENTE

Maquinaria pesada removió los montículos de tierra, rocas y otros objetos que obstruyen las carreteras, para permitir la circulación de los vehículos, pero los manifestantes se reagruparon sectores más allá y volvieron a bloquear las vías.

Los manifestantes piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, con seis meses en el poder, por la crisis económica y las medidas de austeridad implementadas. El gobierno acusa al exmandatario Evo Morales de orquestar las protestas.