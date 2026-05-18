Bolivia: al menos 47 detenidos y 5 heridos dejan operativos para intentar desbloquear carreteras

Los distintos operativos policiales y militares realizados en el departamento de La Paz, Bolivia, para intentar desbloquear las carreteras y posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes, dejaron al menos 47 detenidos y 5 heridos.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que los enfrentamientos ocurrieron en las vías de acceso a las ciudades de La Paz y El Alto. Los lesionados presentan afectaciones oculares y faciales, y ya recibieron atención médica.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz piden, con protestas y bloqueos de vías, desde hace una semana, la renuncia del presidente Rodrigo Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.

CORREDOR HUMANITARIO

La intervención buscaba despejar las principales carreteras que conectan a La Paz con el resto del país y abrir un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustibles, alimentos y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares parados.

El operativo conjunto desbloqueó parcialmente la carretera y permitió la circulación por cuatro horas. Luego el Ejecutivo ordenó el repliegue de policías y militares para evitar un "derramamiento de sangre" que afecte a cualquiera de los dos bandos.