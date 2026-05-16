Asesinato de cosmiatra en Surquillo: capturan en Argentina a presunto feminicida

Este mediodía, Luis Flores, de 33 años, tras un paciente seguimiento, fue detenido en Argentina con fines de extradición; las autoridades judiciales peruanas lo requieren, pues es acusado del presunto delito de feminicidio.

Según se conoció, tras detectarse la presencia del prófugo en territorio argentino, los agentes de la Interpol comenzaron a investigar y descubrieron que se hacía pasar como “mochilero” y utilizaba una bicicleta para movilizarse.

Luego de consultas con la policía peruana, confirmaron que era Luis Flores Julca; vivía en la ciudad de Coronel Vidal, en la provincia de Buenos Aires, por lo que procedieron a detenerlo. Al inicio trató de negar su identidad.

MÚLTIPLES LESIONES

Es acusado de atacar el pasado 11 de abril de 2026 a su entonces pareja, Yajaira Yanet Sigüeñas Urbano, utilizando un objeto punzocortante que le ocasionó múltiples lesiones graves; luego incendió el inmueble.

Tras permanecer varios días hospitalizada, la mujer falleció el 4 de mayo de 2026, producto de las graves lesiones y quemaduras. Imágenes de la cámara de vigilancia ubican al hombre en la vivienda el día de la tragedia.