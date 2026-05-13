Conmoción en Ecuador: jueza fue asesinada a balazos por sicarios en motocicleta

Recrudece la violencia en Ecuador. La jueza Lady Pachar, de 41 años, fue asesinada a balazos en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, por sicarios en moto. El crimen ocurrió cuando la magistrada iba en su auto al gimnasio.

Al momento del ataque, Pachar no estaba con los dos guardaespaldas asignados. Trascendió que el crimen sería una represalia por decisiones judiciales que involucraron la liberación de integrantes de una organización criminal.

El Consejo de la Judicatura calificó el acto como un atentado contra la justicia y la institucionalidad del país, exigiendo reforzar la seguridad de los magistrados. La jueza ya había reportado amenazas en su contra durante el 2025.

MANO DURA

La ciudad de Machala, cercana a la frontera con Perú, se ha vuelto un punto clave para las bandas que operan el narcotráfico, secuestro y extorsión. Solo en la provincia de El Oro se reportaron 720 homicidios durante el año pasado.

A pesar de la implementación de políticas de "mano dura" del presidente Daniel Noboa, que incluyen estados de excepción, toques de queda y el despliegue de las Fuerzas Armadas, la criminalidad sigue en aumento en Ecuador.