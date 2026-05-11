Bolivia anuncia "puente aéreo" para evacuar a peruanos varados por bloqueo de carreteras

El Gobierno de Bolivia iniciará hoy, lunes 11 de mayo, un "puente aéreo" para evacuar a los peruanos, aproximadamente 405, que permanecen varados en su territorio por los bloqueos de carreteras. Serán trasladados a la ciudad de Juliaca.

La Cancillería de Bolivia informó que para este traslado su Gobierno ha puesto a disposición aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); nuestros compatriotas partirán desde las ciudades de La Paz y Oruro.

RENUNCIA DEL PRESIDENTE

El despliegue logístico contará con la participación del Consulado General del Perú en la capital boliviana para asegurar el acompañamiento de los compatriotas. Dicha oficina diplomática gestionó el retorno de nuestros connacionales.

Las rutas hacia el interior de Bolivia y las conexiones con Perú y Chile están interrumpidas desde el pasado miércoles por sectores campesinos y miembros de distintas organizaciones sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.