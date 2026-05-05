Trump: “Xi Jinping ha sido muy amable frente a crisis con Irán y el cierre de Ormuz”

El mandatario estadounidense se pronunció sobre la postura de China en medio del conflicto y propuso a Pekín comprar petróleo de Estados Unidos como alternativa energética.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, ha sido “muy amable” frente a la crisis internacional generada por el conflicto armado con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

En declaraciones ofrecidas desde la Casa Blanca, Trump indicó que la actitud de China estaría influenciada por su alta dependencia energética del Golfo, de donde obtiene cerca del 60 % de su petróleo al señalar que Pekín ha evitado confrontar a Washington en medio de la tensión geopolítica. “China no nos ha desafiado. Y él no haría eso”, afirmó el mandatario.

Asimismo, el presidente estadounidense reveló que ha planteado a China la posibilidad de abastecerse de crudo proveniente de Estados Unidos. Según explicó, la propuesta incluye el envío de embarcaciones hacia estados como Texas, Luisiana o Alaska, destacando este último por su cercanía geográfica con Asia como una opción estratégica para el suministro energético.

SU RELACIÓN CON XI JINPING

Finalmente, Trump reiteró que mantiene una buena relación con Xi Jinping y adelantó que ambos líderes sostendrán una próxima reunión en Pekín. Este encuentro marcaría su primer cara a cara desde la cumbre de APEC realizada el año pasado en Corea del Sur, en un contexto donde ambas potencias continúan fortaleciendo sus vínculos comerciales pese a las tensiones globales.