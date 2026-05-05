Al menos nueve muertos y seis heridos deja explosión en una mina del centro de Colombia

Según primeras informaciones, al menos nueve muertos y seis heridos de distinta consideración dejó una explosión en la mina legal de carbón Las Trinitarias, ubicada en el centro de Colombia.

El incidente se registró la tarde de ayer en la localidad de Sutatausa, un municipio a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá, una región minera donde son frecuentes los accidentes de este tipo.

ACUMULACIÓN DE GASES



El estallido ocurrió, al parecer, por acumulación de gases mientras 15 trabajadores laboraban en el socavón. Los mineros se encontraban a unos 600 metros de profundidad, informa Andina.

Según las autoridades, los accidentes mineros ocurren por mala ventilación en los socavones y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales, muchas de las cuales no se reportan.