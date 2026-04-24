Papa León XIV: con multitudinaria misa al aire libre pontífice culmina gira africana de once días

El papa León XIV culminó, la tarde de ayer, su gira africana de 11 días con una misa al aire libre en Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española. Todos destacan el buen estado físico del sumo pontífice, que cumplió con las actividades programadas.

De Argelia a Camerún, y luego Angola, en sus mensajes el religioso hizo llamados a la justicia social, la paz y el respeto de la dignidad humana; también denunció las desigualdades, la corrupción y la explotación injusta de los recursos naturales.

PROMETIÓ VOLVER

En su viaje adoptó un estilo más firme, lejos de la contención exhibida desde su elección, arremetió continuamente contra "aquellos que, en nombre del lucro, siguen apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo sin límites".

En la víspera, el papa celebró una misa ante 30,000 fieles en el estadio de Malabo, en la isla de Bioko. Fue una de las concentraciones más numerosas de fieles durante su gira africana. Muy emocionado por las muestras de afecto, el religioso prometió volver.