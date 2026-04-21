México: ataque a balazos en la zona arqueológica de Teotihuacán deja un muerto y nueve heridos

Según se conoció, un sujeto mató a balazos a una turista canadiense, la tarde de ayer, en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en México. Tras el ataque, el hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, se suicidó.

En el atentado, nueve turistas resultaron heridos; se trata de una canadiense, un ruso, un holandés, dos mujeres de Colombia y un menor de seis años de ese mismo país, quien fue alcanzado por un balazo en la pelvis.

AGRESIÓN DIRECTA

Las autoridades detallaron que el ataque se registró en la pirámide de la Luna, la única del complejo arqueológico que puede ser subida por los turistas a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica.

Las investigaciones preliminares indican que "pareciera una agresión directa", que el atacante y la víctima presuntamente se conocían, dijo a la prensa Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México.