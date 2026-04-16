Turquía: al menos 9 muertos y 13 heridos, varios de ellos graves, deja balacera en colegio

Según informes preliminares, al menos 9 muertos y 13 heridos, varios de ellos graves, dejó una balacera, registrada la tarde de ayer, en un colegio de la provincia turca de Kahramanmaraş.

Trascendió que el agresor, un alumno de la escuela, de unos catorce años, falleció durante el ataque. Un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 12 y 14 años, murieron en el ataque.

ARMAS DE SU PADRE

Las autoridades señalaron que el joven empleó para el ataque cinco armas pertenecientes a su padre, un agente policial jubilado. El estudiante habría sido, permanentemente, víctima de bullying.

El atacante murió en el tiroteo; no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente. Testigos revelaron que el agresor, de unos 14 años, ingresó a un aula y comenzó a disparar sin mediar palabra.