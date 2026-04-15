Perú logra autorización para exportar carne de ave y cerdo a Singapur

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), anunció que el Perú ha obtenido la autorización para exportar carne de ave y cerdo al mercado de Singapur, un destino estratégico en Asia con un alto poder adquisitivo y más de 6 millones de consumidores.

Este hito sanitario es el resultado de un riguroso proceso de evaluación realizado por la Agencia de Alimentos de Singapur, que incluyó auditorías a locales nacionales y una revisión del sistema sanitario peruano. La aprobación ratifica que el país cumple con los estándares internacionales de inocuidad y sanidad animal.

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Impulso directo al productor peruano



El MIDAGRI destacó que este acceso representa un paso estratégico para la diversificación de mercados, elevando la competitividad de la industria pecuaria nacional. Asimismo, este logro es un reconocimiento al esfuerzo de miles de familias productoras y empresas que, de la mano con el Estado, han mantenido los niveles de sanidad exigidos por los mercados globales



Por su parte, el SENASA reafirmó su compromiso de seguir trabajando articuladamente con el sector privado para asegurar que los envíos cumplan estrictamente con los requisitos de Singapur, país que depende casi totalmente de las importaciones para abastecer su demanda de alimentos de alta calidad.

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