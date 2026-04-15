Donald Trump afirma que negociaciones de paz con Irán podrían reanudarse los próximos días

En declaraciones a la periodista del New York Post, el presidente Donald Trump señaló que las negociaciones con Irán, bajo el auspicio del Gobierno de Pakistán, para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

"Deberías quedarte allí, porque algo podría pasar y nos inclinamos más a ir allí", dijo el mandatario estadounidense. Sus colaboradores viajarían a la ciudad de Islamabad, capital paquistaní, para la segunda ronda de negociaciones.

ESTRECHO DE ORMUZ

El vicepresidente norteamericano, JD Vance, lideró el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán; fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

Tras 20 horas de diálogo, ambas delegaciones dejaron Pakistán sin un acuerdo y Donald Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.